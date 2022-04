Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca planuiește ”falsificarea” unui referendum de independența in regiunile sudice, parțial ocupate, Herson și Zaporizhzhia. El le-a transmis ucrainenilor de acolo sa nu ofere informații personale forțelor de ocupație.

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, care este deținut intr-o inchisoare georgiana, și-a exprimat viziunea asupra strategiei pe care regimul Putin intenționeaza sa o foloseasca in Ucraina: „Pana in mai-iunie, el va pune mana pe regiunile Lugansk și Donețk in granițele lor administrative,…

- Autoritațile ucrainene și-au exprimat din nou ingrijorarea cu privire la crearea de catre Rusia a unei „republici populare” in Herson, oraș de langa Crimeea. Potrivit Statului Major al Forțelor armate ale Ucrainei, Moscova iși intensifica planurile de federalizare a Ucrainei prin inființarea unor așa…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata sa a preluat controlul deplin al regiunii Herson din sudul Ucrainei. De asemenea, ministerul Apararii din Marea Britanie a transmis ca Rusia ar cauta sa insceneze un referendum in Herson, in incercarea de a legitima zona ca fiind o republica secesionista…