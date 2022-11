Ucraina acuză Rusia că i-a distrus o centrală electrică foarte importantă în Herson Operatorul national de energie Ukrenergo din Ucraina a afirmat luni ca Rusia a distrus o centrala electrica de prima importanta in Herson inainte de retragerea trupelor sale din oras si de pe malul drept al raului Nipru, saptamana trecuta, informeaza AFP. „Centrala energetica ce furniza electricitate pentru tot malul drept din regiunea Herson si pentru o parte importanta din regiunea Nicolaev (Mikolaiv) este practic distrusa”, a scris presedintele Ukrenergo, Volodimir Kudritki, pe Facebook, adaugand ca este vorba de „consecinte ale fricii neputincioase ale ocupantilor inainte de fuga lor”. Fortele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

