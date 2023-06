Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Ucrainei a criticat astazi conducerea israeliana, care, potrivit Kievului, se ascunde in spatele demagogiei despre neutralitatea sa, in timp ce construiește in mod activ relații cu Rusia."Ambasada Ucrainei in Statul Israel subliniaza cu regret ca actualul guvern israelian a ales calea unei…

- Dinamica politica din spatele conceptului de „extindere” se schimba, pe masura ce se apropie summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc intre 11 și 12 iulie și unde statele vor trebui sa raspunda aspirației Kievului de a intra in Alianța. Mai mult, Uniunea Europeana se pregatește pentru discuțiile…

- Ucraina a repatriat din Ungaria 3 soldati dintr-un grup de 11 soldati ucraineni de etnie maghiara luati prizonieri de razboi de Rusia si pe care aceasta i-a transferat Budapestei, provocand iritarea Kievului, relateaza marti agentia Reuters, potrivit Agerpres."Ambasada Ucrainei la Budapesta a reusit…

- Banii vor fi oferiți sub forma de granturi și de imprumuturi condiționate de masurile de reforma, scrie Bloomberg, care subliniaza ca UE va solicita statelor membre fonduri pentru planul de reconstrucție.Uniunea Europeana este pregatita sa propuna un pachet de ajutor financiar in valoare de aproximativ…

- Rusia a lansat in noaptea de luni spre marți un amplu atac aerian asupra Ucrainei, vizand capitala și mai multe orașe, in timp ce cea mai mare parte a țarii și-a petrecut noaptea in sunetul sirenelor de raid aerian, transmite Reuters.Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca,…

- Suntem in ziua 479 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Vladimir Putin amenința ca daca Occidentul va ajuta Ucraina cu avioane de lupta F-16 ar fi „un pericol serios de a tari NATO intr-un conflict armat” cu Rusia, iar aeronavele vor fi distruse, in timp ce Zelenski spune ca rezultatele…

- Forțele ruse au lansat un val de atacuri asupra Kievului și mai multor orașe din centrul și sudul Ucrainei in primele ore ale zilei de 28 aprilie. Au fost bombardate zone locuite de civili, iar unul dintre locurile unde au fost provocate cele mai multe distrugeri este orașul Uman din regiunea Cerkasi,…

- Printre documentele clasificate scurse pe site-uri din SUA și dezvaluite de presa americana se afla și unul intitulat „Israel: Cai spre furnizarea de ajutor letal Ucrainei”, relateaza Times of Israel.