Ucraina acuză Germania că blochează livrarea de armament către armata ucraineană Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a acuzat joi Germania ca blocheaza livrarea de armament occidental catre armata ucraineana confruntata cu amenintarea rusa, relateaza agentia EFE. „Am cerut guvernului german sa inceteze blocarea livrarilor de armament dinspre alte tari. Ii cerem sa nu blocheze posibilitatea de a ne apara”, a spus ministrul ucrainean la o conferinta de presa. El a amintit ca Germania refuza sa autorizeze trimiterea de catre Estonia a unor arme fabricate in fosta Germanie de Est, desi Statale Unite au permis statelor baltice sa furnizeze Ucrainei armament american.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

