Stiri pe aceeasi tema

- Conform informațiilor preliminare, primarul orașului Melitopol (regiunea Zaporizhia) Ivan Fedorov a fost rapit de armata rusa, a declarat adjunctul șefului biroului președintelui Kyrylo Timosenko.”Conform informațiilor preliminare, primarul orașului Melitopol, Ivan Fiodorov, a fost rapit in urma cu…

- Presa din Ucraina anunța ca vineri, 11 martie, un grup de 10 militari ruși l-a rapit pe Ivan Fiodorov, primarul orașului Melitopol. Anterior, el refuzase sa coopereze cu armata rusa care au acaparat teritoriul orașului. Acest lucru a fost raportat pe canalul sau de Telegram de catre Anton…

- Civilii vor incepe sa paraseasca marti orasul ucrainean Sumi in baza unui acord cu Rusia privind instituirea unui coridor umanitar, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a declarat ca forțele sale au incetat sa bombardeze doua orașe ucrainene pentru a permite trecerea in siguranța a civililor care fug de lupte, dar oficialii dintr-un oraș au declarat ca Moscova nu respecta pe deplin aceasta ințelegere, noteaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

- Forțele guvernamentale ucrainene și separitiștii din estul țarii, susținuți de Rusia, au continuat vineri acuzațiile de bombardamente și alte incalcari ale armistițiului in regiunile separtiste Donețk și Luhansk, pe masura ce tensiunile continua sa creasca in regiune, relateaza The Guardian și Reuters…

- Rusia continua sa isi consolideze capacitatile militare la granita cu Ucraina, contrazicand afirmatiile Moscovei privind retragerea trupelor, a declarat miercuri seful serviciului de informatii al apararii din Marea Britanie, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nivelul pregatirilor militare ale Rusiei estimat pentru o posibila invazie la scara larga a Ucrainei a ajuns la 70%, mai multe batalioane tactice urmand a fi desfasurare la granita, au spus doi oficiali americani, citati de Reuters.

- Forțele americane au desfașurat în zorii zilei de luni o "operațiune aeropurtata de amploare" în apropiere de Deir al-Zor, în estul Siriei, a anunțat agenția de presa de stat siriana SANA, preluata de Reuters. Forțele americane au aterizat în orașul Busayra,…