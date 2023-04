Ucraina a trimis note de protest către UE și Polonia privind restricțiile care vizează importurile de cereale Kievul precizeaza, in notele de protest transmise catre Bruxelles și Varșovia, ca limitarea importurilor de grau ucrainean este „categoric inacceptabila”, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.„Astfel de restrictii, oricum ar fi justificate, nu respecta Acordul de Asociere intre Ucraina si UE, nici principiile si normele pietei unice europene.Exista motive legale depline pentru reluarea imediata a exporturilor de produse agricole ucrainene catre Polonia, Romania, Ungaria, Slovacia si Bulgaria, precum si pentru continuarea exporturilor neingradite catre alte state membre ale UE”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

