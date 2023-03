Ucraina a transmis că se va ține o nouă întâlnire Ramstein pentru livrările de arme Ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Resnikov, a anuntat marti o noua intalnire in asa-numitul format Ramstein privind livrarile de arme pentru tara sa, transmite agerpres.ro . Intalnirea va avea loc miercuri, a anuntat Oleksii Resnikov pe Facebook, dupa o intalnire cu ministrul olandez al Apararii, Kajsa Ollongren. La intalnirea din orasul-port Odesa din sudul Ucrainei, Kajsa Ollongren a sustinut perspectiva livrarii Ucrainei a doua nave din clasa Alkmaar pana in 2025. Tarile de Jos vor asigura, de asemenea, instruirea marinarilor. In legatura cu un anunt similar din partea Belgiei si facand… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a formulat o exceptie de neconstitutionalitate privind prevederile care obliga organizatorii de jocuri de noroc sa intocmeasca o baza electronica de date cu persoanele autoexcluse si indezirabile. Conform exceptiei de neconstitutionalitate postate pe site-ul Avocatului Poporului,…

- Aproximativ 15 activiști pentru clima s-au inlanțuit luni (27 februarie) la Paris, la Ministerul de Finanțe din Franța, cerand anularea datoriilor țarilor din fondul Țarilor din Sudul Global, potrivit Reuters. Manifestanții imbracați in salopete roșii care amintesc de serialul de succes Netflix „Casa…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit sambata in India pentru o vizita de doua zile ce are ca scop cresterea schimburilor comerciale si sustinerea unui acord comercial cu Uniunea Europeana(UE), in pofida divergentelor cu privire la Ucraina, transmite AFP. ‘Vrem sa intarim si mai mult relatia bilaterala…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenskiy, a marcat vineri (24 februarie) un an de la invazia la scara larga a Rusiei cu un mesaj sumbru de sfidare adresat poporului sau, afirmand ca „ii vom invinge pe toți”. Intr-o inregistrare video difuzata presei și intitulata „anul invincibilitații”, barbatul…

- Rusia studiaza posibilitatea desfasurarii in Ucraina a unui numar mic dintre noile sale tancuri T-14 Armata, afirma joi Ministerul britanic al Apararii in buletinul sau zilnic despre situatia de pe frontul din Ucraina, potrivit EFE. Londra argumenteaza ca dispune de imagini cu un numar de tancuri T-14…

- Povestea remarcabila din spatele unei bucatarii galbene din blocul doborat la Dnipro a impresionat o lume intreaga. Videoclipul care prezinta o familie ucraineana sarbatorind ziua de naștere a unui copil mic intr-o bucatarie galben aprins a unui bloc de apartamente, postat langa o imagine suprarealista…

- Petrolul era pe cale sa inregistreze a doua creștere anuala consecutiva, intr-un an volatil, marcat de rezervele reduse din cauza razboiului din Ucraina și de cererea slaba din partea principalului importator mondial de țiței, China, noteaza Reuters. Țițeiul a urcat in martie, referința globala Brent…

- Popmpierii au intervenit cu mai multe autospeciale la un incendiu de la o hala din parcul industrial Tetarom din Cluj-Napoca. Conform ISU Cluj, se pare ca incendiul s-a petrecut in incinta unei hale din parcul Tetarom, unde au fost trimise mai multe autspeciale de stins incendii, noteaza știrileprotv.ro…