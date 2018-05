Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a testat pentru prima data marti rachete antitanc Javelin, a carora vanzare catre Kiev a fost aprobata in martie de catre Statele Unite in pofida protestelor Rusiei, a anuntat presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza AFP. 'Aceasta zi a sosit in cele din urma. Pentru…

- Statele Unite au confirmat faptul ca au furnizat deja Ucrainei sistemele de rachete antitanc Javelin. Aceasta informație a fost confirmata pentru Radio Europa Libera, la 30 aprilie, de catre un oficial al Departamentului de Stat al SUA. „Ele au fost deja livrate”, a confirmat livrarile de Javelin catre…

- Senatorul american Robert Portman, in timpul vizitei sale in Ucraina, a promis ca, in plus fața de complexe antitanc „Javelin”, SUA vor furniza Armatei Ucranei complexe militare anti-sniper, potrivit Vocea Americii. Totodata, Portman l-a comparat pe președintele rus Vladimir Putin cu dictatorul nord-coreean…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un ”argument descurajator impotriva agresiunii ruse” in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza AFP. ”In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme constituie un argument disuasiv…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un „argument descurajator impotriva agresiunii ruse“ in estul tarii, a afirmat, vineri, presedintele ucrainean, Petro Porosenko.

- Vanzarea de rachete antitanc Ucrainei, tranzactie aprobata joi de SUA, constituie "un argument disuasiv impotriva agresiunii ruse" in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko decizia Washingtonului, informeaza AFP. "In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme…

- Statele Unite intentioneaza sa vinda Ucrainei 210 rachete antitanc cu scopul de a consolida capacitatile de aparare ale Ucrainei impotriva Rusiei, informeaza The Associated Press. Departamentul de Stat al SUA a aprobat, joi, planul de vinzare al celor 210 rachete catre Ucraina in valoare de 47 de milioane…

- Departamentul de Stat american a aprobat oficial joi vanzarea catre Ucraina a unor rachete antitanc care includ sistemul avansat Javelin, confirmand o decizie ce risca serios sa irite Moscova, adversara a Kievului, relateaza AFP. Potrivit agentiei federale insarcinate cu contractele militare,…