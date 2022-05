Stiri pe aceeasi tema

Kremlinul a acuzat miercuri Ucraina de "lipsa totala de dorinta de a negocia" cu Rusia, pentru a pune capat conflictului in curs pe teritoriul ucrainean de la declansarea ofensivei ruse pe 24 februarie, informeaza AFP, conform AGERPRES.

Rusia iși ajusteaza strategia in Ucraina in fața creșterii ajutorului militar occidental acordat Kievului, vizand noduri cheie de aprovizionare, in timp ce iși urmarește obiectivul de a controla o parte din teritoriu, potrivit AFP.

Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, situata la granita cu Ucraina, a acuzat luni seara Kievul ca a bombardat un sat, spunand ca in urma atacului doi civili au fost raniti si mai multe case au fost deteriorate, transmite AFP, potrivit agerpres.

Un autoturism inmatriculat in Ucraina a luat foc in mers, sambata, pe DN 7, in localitatea Calimanesti, judetul Valcea, cele patru persoane aflate in masina, intre care si un bebelus, reusind sa iasa fara a fi ranite. Un barbat din alta masina, care a incercat sa ajute, a suferit arsuri la palme…

Capitanul Andrei Pali, adjunct al comandantului flotei ruse din Marea Neagra, a fost ucis in razboiul din Ucraina, a anuntat duminica guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvojaev, citat de Reuters.

Duma de Stat din Rusia a votat, in unanimitate, o lege prin care vor fi pedepsiți toți cei care raspandesc "informații false" despre acțiunile militare al Rusiei in Ucraina.

Inaintarea Rusiei starnește panica in Ucraina. Rușii pun stapanire pe Kiev, iar autoritațile din Ucraina par sa cedeze. Dupa ce a izbucnit la adresa NATO și a acuzat ca nu e aparat de invazia Rusiei, Volodimir Zelenski a fost ascuns intr-un buncar, anunța CNN.

Premierul britanic Boris Johnson va prezida marti dimineata o reuniune de criza privind situatia din Ucraina pentru a decide asupra unui "pachet important de sanctiuni", dupa ce Moscova a recunoscut independenta unor regiuni separatiste pro-ruse, a anuntat Downing Street, noteaza AFP.