Ucraina a respins ideea privind invitarea lui Putin la Kiev

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, avertizeaza alte state sa nu ”treaca linia rosie” in relatiile cu Federația, in contextul in care NATO, in frunte cu Statele Unite, ii cere insistent sa-și retraga trupele de la granița cu Ucraina. In discursul in fața națiunii, liderul de la Kremlin a transmis ca…

- Senatorul Aleksei Pușkov a indicat trei motive pentru interesul președintelui SUA, Joe Biden, de a se intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Senatorul a publicat postarea corespunzatoare pe pagina sa de Telegram. Potrivit acestuia, in primul rand, ideea summitului este legata de escaladarea…

- Pe fondul intaririi militare la granita cu Ucraina si in peninsula ocupata Crimeea, presedintele rus Vladimir Putin sustine ca nu tara sa este vinovata de situatiile tensionate in care este implicata, ci doar raspunde unor „atacuri”, relateaza adevarul.ro.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus omologului sau american, Joe Biden, solutii politice pentru depasirea crizei din Ucraina, anunta Kremlinul, dupa convorbirea telefonica in cursul careia liderul SUA a reiterat sustinerea pentru suveranitatea Ucrainei, scrie mediafax.ro. "Cand…

- Cancelarul german Angela Merkel i-a cerut joi, intr-o convorbire la telefon, presedintelui rus Vladimir Putin sa-si reduca prezenta militara la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Șeful delegației ucrainene in grupul de Contact Trilateral (TCG), Leonid Kravciuk, a prezentat un ultimatum pentru desfașurarea negocierilor privind Donbass. El a inaintat cererea in emisia postului de televiziune "Ucraina 24", difuzat pe YouTube. Potrivit lui, el s-a adresat moderatorul negocierilor…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a respins posibilele discuții dintre președintele rus Vladimir Putin, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul German Angela Merkel fara participarea președintelui ucrainean Vladimir Zelensky. Despre acest lucru a anunțat UNN. Ministerul de Externe…

- Deputatul Radei Supreme din fracțiunea "Platforma de opoziție-Pentru viața", Vadim Rabinovici, in emisia postului de televiziune Newsone i-a prezis Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, soarta liderului Romaniei socialiste Nicolae Ceaușescu, care a fost impușcat in 1989. Parlamentarul l-a acuzat…