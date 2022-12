Ucraina a respins ajutorul financiar bilateral oferit de Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a avut marti la Bucuresti o reuniune cu omologii sai din tarile NATO, in pofida veto-ului Ungariei care impiedica din 2017 Ucraina sa participe la reuniunile acestei aliante, a declarat un purtator de cuvant al MAE ucrainean, relateaza agentia EFE. Purtatorul…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat, marți, ca Ungaria considera ca Romania are toate argumentele in favoarea aderarii la Schengen. Ungaria are un interes intemeiat in mentinerea parteneriatului strategic cu Romania, care este esential pentru evitarea recesiunii, pentru securitatea…

- Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, spune ca in timp ce UE vrea sa elimine gazul rusesc de pe piata europeana, „se pare ca acelasi gaz este deja acceptabil atunci cand este luat din depozitele maghiare”. Acesta spune ca este „de neconceput” un astfel de lucru.

- Mecanismul european de solidaritate in domeniul energiei este considerat "de neconceput" de catre ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. "Mecanismul de solidaritate de la Bruxelles in caz de urgenta, gazele naturale cumparate de Ungaria din banii contribuabililor unguri, stocate in depozitele…

- Ministrul ungar de Externe si al comertului, Peter Szijjarto, a inaugurat marti un terminal feroviar intermodal la Fenyeslitke, in apropierea granitei cu Ucraina, a carui constructie a costat 30 miliarde de forinti (73 milioane de euro), informeaza MTI, citata de Agerpres.

- Ungaria a negociat „dur” si a reusit sa obtina ca plafonarea preturilor la gaze sa nu se aplice transportului de titei prin conducte, iar plafonarea sa nu se aplice nici transporturilor maritime care inlocuiesc, in caz de urgenta, transporturile prin conducte, potrivit Hirado.hu, care il citeaza pe…

- Guvernul maghiar nu va sprijini propunerile de sanctiuni care sunt contrare intereselor nationale ale Ungariei, astfel ca nu va susține nici introducerea, la nivelul UE, a unei plafonari a preturilor la gaze, lucru care pentru moment a si disparut de pe ordinea de zi, a declarat ministrul ungar de externe,…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite din aceasta saptamana ar fi fost o oportunitate perfecta pentru demararea discutiilor de pace asupra razboiului din Ucraina, dar este putin probabil ca aceasta sa se intample, a declarat joi seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul…