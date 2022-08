Ucraina a reluat luni exporturile de cereale pe mare odata cu plecarea unei nave incarcate cu porumb din portul Odesa, in conformitate cu termenii unui acord international semnat la Istanbul cu Rusia, a anuntat Ministerul turc al Apararii, transmite AFP. „Nava cargo Razoni sub pavilion panamez a parasit portul Odesa la ora 6:17 GMT cu destinatia portul Tripoli din Liban. Nava este asteptata sa soseasca la Istanbul in data de 2 august si isi va continua marsul spre destinatie, dupa inspectiile care vor fi efectuate la Istanbulul”, a adaugat Ministerul turc al Apararii. Potrivit ministrului ucrainean…