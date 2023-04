Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face din nou apel la aliați pentru livrarea de armament modern, afirmand ca unele dintre echipamentele trimise de Occident nu au funcționat, iar Kievul a fost nevoit sa le returneze „din nou și din nou”.

- Jurnaliștii de la Associated Press l-au insoțit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o parte a calatoriei sale din aceasta saptamana prin regiunile de pe linia frontului din Ucraina și in regiunea de frontiera Sumi . In acest timp, președintele Ucrainei a reiterat solicitarile pentru armament…

- Primele patru avioane de vanatoare de tip MIG-29 din Slovacia au ajuns deja in Ucraina, iar militarii ucraineni care au participat la un program de instruire in SUA, pentru utilizarea sistemelor Patriot, se pregatesc sa revina acasa. Intr-un anunț triumfal, Kievul a declarat ca trupele sale au traversat…

- Comandantul Fortelor Intrunite ale Ucrainei, Serhi Naev, sustine ca unitațile din zona operaționala nordica sunt inarmate cu sisteme de aparare antiaeriana atat de tip occidental, cat și de productie ucraineana, relateaza RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania primeste primele patru sisteme antiaeriene Patriot. Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a declarat ca aceste sisteme ii vor oferi țarii noastre o capabilitate antiaeriana de ultima generație. Aceste echipamente de aparare antiaeriana au ajuns in Romania prima data in 2020. Tot atunci…

- Doua dintre cele 70 de rachete lansate joi de Rusia spre Ucraina au fost rachete hipersonice de tip Kinjal, au declarat Fortele Aeriene ucrainene, care cer Occidentului sa le furnizeze sisteme avansate de aparare aeriana capabile sa le doboare, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent…

- Noile reforme militare sunt un raspuns la o posibila expansiune a NATO și la faptul ca „Occidentul colectiv” folosește Kievul pentru a duce un razboi hibrid impotriva Rusiei, a declarat Gherasimov.

- Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in prezent de Rusia.