- Comandantul regimentului ucrainean Azov a declarat ca a fost emis un ordin de a inceta apararea Mariupol și de a salva viețile soldaților de la uzina Azovstal, ultimul bastion al rezistenței ucrainene impotriva forțelor ruse in orașul asediat. „Inaltul comandament militar a dat ordinul de a salva viețile…

- Ultimii soldati ucraineni ramasi in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol au primit de la Kiev ordinul ”sa inceteze sa apere orasul”, a declarat comandantul regimentului Azov, Denis Prokopenko, transmite AFP. ”Comandamentul militar superior a dat ordinul de a salva vietile militarilor garnizoanei…

- Dupa negocierile dintre soldații ucraineni aflați in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol cu forțele Republicii Populare Donețk este planificata evacuarea raniților de pe teritoriul uriașei uzine. Potrivit fondatorului batalionului Vostok al Republicii Populare Donețk (RPD), Alexandr Hodakovsky,…

- Ucrainenii care au reușit sa fie evacuați din Mariupol vorbesc despre cum au trait in buncare, fara caldura și electricitate, in orașul devastat de bombardamente. Cei care au fost duși la Zaporojie in convoaiele umanitare au primit acceptul armatei ruse: „Ne-au facut fotografii, ca și cum eram niște…

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- In ciuda faptului ca 100 de civili au fost evacuați duminica de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, bombardata continuu de catre ruși, și se indreapta catre orașul Zaporojie, teritoriu care se afla sub controlul guvernului de la Kiev, unul dintre comandanții regimentului Azov, Sviatoslav Palamar,…

- Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, susține ca forțele ruse vor prelua, joi, controlul complet asupra fabricii de oțel Azovstal, principala fortareața ucraineana ramasa in orașul-port asediat Mariupol, potrivit Al Arabiya English. Luptele in jurul Azovstal, afacere deținuta de oligarhul…

- Una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Europa a fost distrusa de bombardamentele rusilor, a declarat consilierul ministrului de interne al Ucrainei, Vadim Denisenko, intr-o interventie televizata citata de Associated Press. Este vorba despre otelaria Azovstal din Mariupol, orasul-port care a…