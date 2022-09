Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a primit o noua asistenta financiara internationala, de 1,5 miliarde de dolari. Premierul ucrainean Denis Smihal a multumit sambata Statelor Unite pentru sprijinul acordat, dupa ce Ucraina a primit o noua asistenta financiara internationala, de 1,5 miliarde de dolari, transmite Reuters. ”Bugetul…

- Prim-ministrul ucrainean Denys Shmyhal a mulțumit sambata Statelor Unite pentru sprijinul acordat dupa ce Ucraina a primit inca 1,5 miliarde de dolari. „Bugetul de stat al Ucrainei a primit un grant de 1,5 miliarde de dolari. Aceasta este ultima tranșa din ajutorul de 4,5 miliarde de dolari acordat…

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…

- Acest ajutor suplimentar urmeaza sa permita Guvernului Zelenski si autoritatilor locale ucrainene sa asigure cheltuieli sociale – pensii sau in domeniul sanatatii -, a precizat luni BM. Acest ajutor urmeaza sa fie acordat in transe Guvernului Zelenski, iar prima transa – in valoare de trei miliarde…

- Statele Unite ale Americii continua sa sprijine Ucraina in razboiul contra Rusiei. Acestea vor trimite Ucrainei alte arme in valoare de 550 de milioane de dolari. Acest lucru a fost anunțat de secretarul american al Apararii, Lloyd Austin. „Asistența de securitate pentru Ucraina continua, de data aceasta…

- Kievul a lansat o solicitare oficiala de consimtamant pentru titularii obligatiunilor sale internationale, propunand o inghetare a datoriilor pe doi ani pentru majoritatea obligatiunilor si acordand creditorilor termen pana pe 9 august pentru a vota propunerea. Smihal a mai spus ca Guvernul ucrainean…

- “Cu aceasta asistenta economica, ne reafirmam angajamentul nostru ferm fata de poporul Ucrainei in timp ce se apara impotriva agresiunii lui Putin si lucreaza pentru a-si sustine economia”, a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, intr-un comunicat. Aceste 1,3 miliarde sunt transferate guvernului…