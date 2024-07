Ucraina a primit al treilea sistem Patriot donat de Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a primit cel de-al treilea sistem de aparare antiaeriana Patriot donat de Germania, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski duminica seara, transmite dpa, citat de Agerpres.„(Sistemul) Patriot...

- Ucraina a primit cel de-al treilea sistem de aparare antiaeriana Patriot donat de Germania, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski duminica seara, transmite dpa, preluata de Agerpres . ‘(Sistemul) Patriot german a sosit’, a declarat el in mesajul obisnuit catre ucraineni. Germania a livrat astfel…

- Ucraina a primit cel de-al treilea sistem de aparare antiaeriana Patriot donat de Germania, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski duminica seara, transmite dpa, potrivit Agerpres.'(Sistemul) Patriot german a sosit', a declarat el in mesajul obisnuit catre ucraineni.

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a participat la primele discutii privind compensarea Romaniei pentru sistemul Patriot donat Ucrainei si a declarat joi, la Washington, ca nu exista in prezent un orizont de timp pentru primirea de catre tara noastra a unui sistem similar sau a unuia alternativ, transmite…

- Germania a furnizat deja armatei ucrainene al treilea sistem antiaerian Patriot, care se afla deja pe teritoriul Ucrainei, a anunțat vineri ambasadorul german la Kiev, Martin Jaeger, informeaza The Kyiv Independent. In total, Ucraina dispune in prezent de cel puțin patru sisteme Patriot.

- Ucraina ar urma sa primeasca din Israel opt sisteme antiaeriene Patriot, in urma unui acord negociat cu ajutorul SUA. Acordul a fost deja discutat la nivel de miniștri și inalți funcționari din cele trei țari, scrie Financial Times. Un astfel de transfer ar reprezenta o schimbare radicala in capacitațile…

- Rromania a donat Ucrainei un sistem de aparare PATRIOT, a decis Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), in ședința de astazi. La scurt timp dupa aceasta decizie, Zelenski a reacționat. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a exprimat recent mulțumiri Romaniei pentru donarea unui sistem de aparare…

- Germania a anuntat transferul celui de-al treilea sistem de aparare aeriana PATRIOT in Ucraina. „Nu a fost o decizie usoara, pentru ca nu avem atat de multe”, a spus cancelarul Olaf Scholz. Germania va livra anul acesta arme Ucrainei de 7 miliarde de euro. Doar trei tari au livrat pana acum sisteme…