Ucraina a primit al doilea lot de arme din partea SUA

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat duminica ca țara a primit un al doilea lot de arme de la Statele Unite ca parte a ajutorului defensiv în valoare totala de 200 de milioane de dolari, relateaza Reuters.Washingtonul a declarat ca va continua sa sprijine Ucraina pe…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Rusia a organizat marti exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri in apropierea granitei cu Ucraina, in timp ce si-a exprimat asteptari defavorabile privind perspectivele discutiilor cu Statele Unite, despre care Washingtonul spera ca vor elimina posibila amenintare a unei invazii a Ucraina, transmite…

- Statele Unite ale Americii au promis ca vor raspunde in scris saptamana viitoare la propunerile Rusiei privind garantiile de securitate pe care Moscova le solicita din partea Occidentului, a declarat marti o sursa citata de agentiile de presa ruse RIA si Interfax, preluate de Reuters. Rusia…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters.Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei noi invazii…

- Ministrul francez de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri ca Rusia incearca sa ocoleasca Uniunea Europeana in privinta Ucrainei si sa poarte discutii direct cu Statele Unite, relateaza Reuters.