Ucraina a primit 2,7 miliarde de dolari de la FMI

- Consiliul de Administratie al Fondului Monetar International (FMI) a validat un plan de asistenta in valoare de 15,6 miliarde de dolari semnat pe 21 martie cu guvernul ucrainean, deschizand calea pentru plata unei prime transe de 2,7 miliarde de dolari.Planul pe patru ani are scopul de a „sprijini redresarea…

- Polonia va livra saptamana aceasta Ucrainei zece dintre tancurile sale de lupta Leopard, a anuntat marti ministrul polonez al apararii, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Polonia va livra saptamana aceasta Ucrainei 10 tancuri Leopard 2A4”, a declarat Mariusz Blaszczak in fata unor jurnalisti la Varsovia,…

- Banca Mondiala (BM) a anuntat ca acorda un ajutor suplimentar de 2,5 miliarde de dolari destinat Ucrainei, cu scopul de a „sprijini mentinerea serviciilor esentiale si eforturile de redresare”.Acest nou sprijin este realizat in cadrul Proiectului PEACE care vizeaza sustinerea financiara a functionarii…

- Doua organisme ale Națiunilor Unite au lansat miercuri, 15 februarie, un apel pentru a strange 5,6 miliarde de dolari pentru a-i sprijini pe ucrainenii cei mai afectați de invazia rusa. Anunțul, facut in comun de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) și de Agenția ONU pentru Refugiați…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat ca livrarea de avioane de lupta Ucrainei nu este o prioritate in acest moment, precizand ca acest aspect va fi discutat cu siguranta.Securizarea spatiului aerian al Ucrainei este prioritatea, a declarat el la canalul de televiziune german ARD.„Doar…

- O explozie puternica a lovit in cursul nopții o fabrica din industria militara de langa orașul Isfahan din centrul Iranului, iar Teheranul a declarat ca a fost un atac cu drona efectuat de atacatori neidentificați, transmite Reuters. Nu a existat o revendicare imediata a responsabilitații pentru explozie,…

- In lacrimi, Volodymyr Zelenskiy a participat sambata (21 ianuarie) la o slujba de comemorare a șapte inalți oficiali din Ministerul de Interne uciși intr-un accident de elicopter in aceasta saptamana, o noua lovitura pentru o națiune care iși plange deja numeroșii morți in razboi. Ministrul de interne…

- Orasul Harkov a fost bombardat marti seara, la cateva ore dupa ce ministrul german de externe Annalena Baerbock a facut o vizita surpriza in acest oras impreuna cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, care a cerut Germaniei sa furnizeze tancuri grele, transmite AFP. „Cu cat o astfel de decizie este amanata…