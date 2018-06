Ucraina a prevenit un atac cibernetic ce viza un stat NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, urmeaza sa transmita Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, o propunere pentru postul de prim-ministru imediat dupa ceremonia de investitura pentru un nou mandat, programata luni. "Guvernul cedeaza puterile sefului de stat reales. Din acest…

- Afacerile din Romania se confrunta cu a 18-a cea mai mare complexitate a sistemelor contabile si fiscale din lume. Gradul de complexitate al cerintelor fiscale si contabile din Romania a urcat cu 36 de pozitii intr-un singur an, in Indexul Complexitatii Financiare 2018, dupa evaluarea reglementarilor…

- Producatorul rus de aluminiu Rusal, detinut de miliardarul Oleg Deripaska, s-a prabusit pe burse, dupa ce a fost inclus pe lista companiilor sanctionate vineri de SUA. Cu aceasta ocazie, averea oligarhului a scazut intr-o singura zi cu 1,1 miliarde de dolari. Deripaska insusi a fost trecut…

- In patru ani va fi disponibila pe piata o oferta de vacanta de 12 zile, in hotelul numit Aurora Station. Punctul forte al vacantei petrecute aici e faptul ca, in decurs de 24 de ore, poti vedea nu mai putin de 16 rasarituri. Asta pentru ca Aurora Station, un proiect care va fi gata in 2020,…

- Dupa ce Telegram a refuzat sa furnizeze serviciilor de securitate FSB cheile de criptare care ar permite citirea mesajelor utlizatorilor, autoritatea rusa de reglementare in domeniul telecomunicatiilor a sesizat justitia, cerand blocarea acesteui serviciu de mesagerie. Agentia Roskomnadzor…

- Fostul manager de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a autorizat o operatiune media secreta in favoarea fostului presedinte ucrainian, Viktor Ianukovici, care a inclus articole "plasate" in Wall Street Journal si alte site-uri americane dar si instruirea unor jurnalisti pentru a o ataca pe…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei. "In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…