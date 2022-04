Ucraina a preluat inițiativa strategică în război. Rusia nu-și poate atinge niciunul dintre obiectivele sale inițiale Victoria intr-un razboi este determinata de strategie, sa ne uitam la strategia Federației Ruse dupa doua luni de razboi: Incercuirea principalelor centre administrative – Kiev și Harkov, dezorganizarea guvernului țarii și forțarea predarii conducerii Ucrainei. Rezultat: obiectivele nu au fost atinse, capitularea este imposibila, conducerea Ucrainei continua razboiul, Kievul și Harkovul sunt aparate cu incredere. Perturbarea desfașurarii de mobilizare a Ucrainei printr-o ofensiva profunda pe teritoriul a 11 regiuni. Rezultat: obiectivele nu au fost atinse, Ucraina continua sa se mobilizeze. Taierea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

