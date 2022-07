Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni seara, in mesajul adresat natiunii, ca situatia de pe linia frontului nu a suferit schimbari semnificative pe parcursul zilei, iar inamicul continua sa terorizeze zonele de frontiera din regiunea Sumy, orasul Harkov si regiunea Donbas. Liderul ucrainean s-a referit la redresarea Ucrainei, aratand ca nu se refera doar la refacerea zidurilor pe care le aveam ci si la ceea ce trebuie facut in acest moment, si i-a indemnat pe partenerii Ucrainei sa actioneze acum. Ieri, Rusia a preluat controlul total in regiunea Lugansk, iar trupele ucrainene…