- Ilustrație: Marian Avramescu Spre deosebire de prima partida a Naționalei Romaniei la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024, in care i-a felicitat pe Tricolori pentru victoria fara drept de apel in fața reprezentativei Ucrainei, președintele Klaus Iohannis, s-a aratat total…

- Ilustrație: Marian Avramescu Negocierile in doua reprize de la Palatul Victoria dintre președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, și președintele Partidului Național Liberal (PNL), generalul Nicolae Ionel Ciuca, au prezis exact rezultatul meciului dintre reprezentativele…

- Ilustrație: Marian Avramescu Autoritațile germane ar putea demara o ancheta, dupa numeroasele suspiciuni ce planeaza asupra tipului de iarba consumata de celebrul țap din Koln, care a prezis ca Naționala Romaniei va invinge selecționata Belgiei in cea de-a doua etapa a fazei grupelor Turneului Final…

- Puțini sunt cei care iși amintesc faptul ca Delia și Edi Iordanescu au trait o frumoasa poveste de iubire. Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei a fost cel care a pus punct relației.Delia Matache și Edi Iordanescu au avut, in urma cu mulți ani, o frumoasa poveste de dragoste, o relație…

- Probabil ca ”tricolorii” au debutat cu ceva emoții la actuala ediție a Campionatului European, avand in vedere ca toate privirile sunt ațintite spre ei, dupa ce Romania nu a mai reușit sa se califice la Mondiale sau Europene de foarte mult timp. In egala masura, deși au caștigat grupa de calificare…

- Nationala de fotbal a Romaniei conduce Ucraina cu scorul de 3-0, la pauza meciului care are loc luni, pe Football Arena din Munchen, in Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- De luni, 17 iunie, meciurile UEFA EURO 2024 sunt transmise pe ecranul LED din Piața Primariei Pitești – dupa cum a anunțat primarul Cristian Gentea pae pagina sa de Facebook. Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 se afla in faza grupelor pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu…