- Serviciile de securitate cibernetica din Ucraina au neutralizat peste 4.500 de atacuri cibernetice rusesti impotriva tarii de la inceputul anului, a declarat Ilia Vitiuk, seful departamentului de securitate cibernetica din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, informeza Agerpres.

- Serviciile ruse de securitate FSB - care vor sa evite noi actiuni ale Kievului in Rusia, dupa sabotarea Podului Crimeei in octombrie si asasinarea lui Daria Dughin in august - anunta luni ca au ucis duminica, de Craciun, patru "sabotori" ucraineni in timp ce incercau sa patrunda in regiunea rusa Briansk,…

- Statele Unite avertizeaza marti ca „nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului, relateaza The Guardian. „Nu vom permite Ucrainei sa organizeze atacuri in afara frontierelor sale", subliniaza un purtator de cuvant…

- Atacurile rusesti cu rachete asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei sunt insotite zilnic de atacuri cibernetice puternice - 10 pe zi - pentru a provoca o intrerupere maxima a energiei electrice - sustine Ilia Vitiuk, seful Departamentului de securitate cibernetica al Serviciului de Securitate…

- Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit. In acest sens, Ermak a anuntat ca Ucraina inițiaza un dialog privind furnizarea de sisteme…