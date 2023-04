Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, a declarat vineri, 7 aprilie, ca Ucraina ”nu face comert cu teritoriile sale”, ca raspuns la sugestia presedintelui Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, ca aceasta tara sa renunte la Crimeea pentru a pune capat razboiului ,…

- Razboiul din Ucraina este „ingrijorator si periculos” pentru Ungaria si „amenintarea unui razboi mondial nu este o exagerare”, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interviul saptamanal radiodifuzat, relateaza MTI, preluata de Agerpres. Orban a amintit ca „se iau din ce in ce mai multe…

- Construirea unui centru de pregatire militara poloneza in vestul Ucrainei va atrage Varșovia in conflict, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, in timpul unui briefing sustinut joi, informeaza TASS, potrivit Rador.Aceasta a atras atenția asupra articolelor…

- Secretarul general al Națiunilor Unite a cerut din nou Rusiei sa-și retraga forțele de pe teritoriul Ucrainei. Antonio Guterres a ținut un discurs in cadrul unei reuniuni speciale a Adunarii Generale a ONU in care se dezbate o moțiune prin care se cere Rusiei sa se retraga din Ucraina imediat și…

- Ucraina l-a convocat marti pe ambasadorul Ungariei la Kiev pentru a-i transmite o nota de protest fata de comentariile "denigratoare" facute de premierul ungar Viktor Orban, cerand Budapestei sa inceteze cu "retorica antiucraineana", relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și primul ministru al Ungariei, Viktor Orban, au avut convorbiri la Budapesta, in finalul carora au fost semnate cateva documente, inclusiv in sfera gazelor. Aliev și Orban au semnat, intre altele, Declarația comuna intitulata "Referitor la parteneriatul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a calificat drept o minciuna afirmațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit carora Alianța Nord-Atlantica nu este parte a conflictului din Ucraina, noteaza Rador. Fii la curent cu cele…

- Deși Bulgaria și Ungaria sunt singurele țari din NATO și UE care refuza oficial sa trimita ajutor militar Ucrainei, Sofia a devenit unul dintre cei mai mari furnizori de arme pentru țara devastata de ocupația rusa. Potrivit estimarilor experților, de la inceputul razboiului si pana in octombrie anul…