- Ucraina a lovit peste 400 de tinte rusesti cu sistemele de rachete HIMARS furnizate de SUA, a declarat joi, la baza aeriana Ramstein din Germania, seful statului major interarme al SUA, generalul Mark Milley, relateaza Reuters.

- Rusia și Ucraina continua sa se acuze reciproc de atacuri asupra centralei nucleare de la Zaporojie, aflata sub ocupație rusa, iar Ministrul Apararii de la Moscova susține ca ia in calcul sa inchida centrala din cauza pericolului. Sistemele de susținere de rezerva ale centralei au fost avariate in…

- Rusia a construit „poduri-fantoma” in Ucraina sperand ca in acest fel sa ocoleasca sistemele de armament de inalta precizie furnizate de Occident si care au pus bete in roate eforturilor de razboi ale Moscovei in sudul tarii, relateaza The Telegraph.

- ​Imagini distribuite de ucraineni pe retelele de socializare arata cum soldatii din Ucraina lanseaza cu succes rachetele antitanc Javelin, poreclite „Sfanta Javelina” inca din primele zile ale invaziei.

- Trei persoane, printre care un militar, au fost ucise de 13 rachete rusesti care au lovit sambata un aerodrom militar si infrastructura feroviara in regiunea Kirovohrad din centrul Ucrainei, a declarat guvernatorul Andrii Raikovici, transmit Reuters si AFP, citat de Agerpres.ro

- Lansatorul de rachete american HIMARS M142 pune Rusia in dificultate. Sistemele rusești de aparare sunt aproape neputincioase in fața acestei arme, care se afla acum in mainile soldaților ucraineni. Forțele aeriene rusești ar lucra la un contraatac, și nu oricum, ci din spațiu. Lansatorul de rachete…

- Pompieri si soldati cauta supravietuitori, marti, in ramasitele mallului din Kremenciuk, centrul Ucrainei, dupa atacul cu rachete rusesti care a dus la moartea a cel putin 16 persoane si care a fost condamnat de Natiunile Unite si de Occident, potrivit Reuters.

- Rachete rusesti lansate din Marea Neagra au vizat baza militara Iavoriv din vestul Ucrainei, a anuntat sambata guvernatorul regiunii ucrainene Lvov, Maxim Kozitki, intr-un mesaj video difuzat sambata. Oficialul citat de Reuters a precizat ca doua din rachete au fost interceptate si distruse inainte…