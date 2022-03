Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) va pronunta, miercuri, verdictul in procedura lansata de oficialii de la Kiev, care cer celei mai inalte instante a ONU sa ordone Moscovei sa opreasca imediat invadarea Ucrainei. CIJ se va pronunta intr-o sedinta de la ora 16.00 (15.00 GMT) la Haga, in urma unei…

- In Ucraina, țara devastata de razboiul cu Rusia, viața merge inainte. Din 24 februarie 2022, de la inceputul invaziei armatei ruse, in Ucraina au fost inregistrate 10.683 de casatorii, informeaza agenția de presa ucraineana Ukrinform . De asemenea, potrivit datelor furnizate de ministerul ucrainean…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a indicat luni ca va pronunta verdictul sau miercuri in procedura lansata de Kiev care cere celei mai inalte instante a ONU sa ordone Moscovei sa inceteze invazia Ucrainei, transmite AFP. ‘O sedinta publica va avea loc la orele 16.00 (15.00 GMT) la Palatul Pacii,…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat luni ca va propune demiterea ministrului apararii Stefan Ianev, dupa ce refuzul sau de a descrie invazia militara rusa in Ucraina ca fiind un razboi a dus la numeroase apeluri pentru a-l inlocui, relateaza Reuters. Petkov a transmis ca actuala coalitie guvernamentala…

- Rusia intampina probleme in invazia sa asupra Ucrainei, afirma un oficial militar NATO citat de CNN. El spune ca rușii sunt in urma programului și ca situația incepe sa le scape de sub control. „Rușii „au probleme. Sunt in criza de combustibil, se mișca mult prea incet, iar moralul este in mod evident…

- Armata ucraineana a afirmat joi ca a doborat in estul tarii cinci avioane si un elicopter ale armatei ruse care a lansat in cursul diminetii o operatiune militara impotriva Ucrainei. "Cinci avioane si un elicopter ale agresorului au fost doborate", a indicat Statul Major al armatei ucrainene intr-un…

- MAE a actualizat, duminica, alerta de calatorie pentru Ucraina. Astfel, in contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, MAE “recomanda puternic cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…