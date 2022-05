Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a decis sa inchida, in mod oficial, cele patru porturi de la Marea Neagra si Marea Azov care au fost capturate de fortele rusesti, a anuntat luni Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters. Porturile Mariupol, Berdiansk si Skadovsk de la Marea Azov precum si portul Herson de la…

- Aproximativ 1.100 de vagoane de tren incarcate cu cereale sunt blocate in vestul Ucrainei, in apropiere de principalul punct de tranzit feroviar de la granita cu Polonia, incapabile sa isi transporte incarcatura peste hotare, transmite Reuters. Acestea sunt doar o parte dintre cele 24.190 de vagoane…

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, impiedicand autoritatile de la Kiev sa se reaprovizioneze pe mare, a anuntat duminica ministerul britanic al Apararii, in cea mai recenta analiza a situației din Ucraina.

- Ucraina poarta discuții cu Romania pentru a-și expedia exporturile de produse agricole prin portul romanesc Constanța de la Marea Neagra, in condițiile in care invazia Rusiei a blocat porturile ucrainene, a anunțat miercuri Ministerul ucrainean al Agriculturii intr-un comunicat, potrivit Reuters.…

- O echipa de scafandri turci au recuperat din Marea Neagra, la nord de Istanbul, un obiect „similar cu o mina” a carui prezenta fusese semnalata de pescari din zona, informeaza Reuters, citand Ministerul turc al Apararii. Obiectul a fost observat initial in apropierea unui debarcader din stramtoarea…

- Uniunea Europeana se va confrunta cu o explozie a preturilor la energie in urma sanctiunilor impuse Moscovei in legatura cu evenimentele din Ucraina, a avertizat sambata un oficial din Ministerul de Externe rus citat de agentia independenta de presa rusa Interfax, preluata de Reuters.

- Rusia a suspendat circulația navelor comerciale din Marea Azov. Porturile de la Marea Neagra raman deschise, anunța oficiali ruși și surse din industria cerealelor, potrivit Reuters. Rusia a suspendat circulația navelor comerciale din Marea Azov pe termen nelimitat, dar a decis sa pastreze deschise…

- Rusia a anuntat joi efectuarea unor exercitii planificate in Marea Neagra, cu participarea unor grupuri tactice navale din cadrul Flotei sale din Marea Neagra, in timp ce Ucraina a denuntat vehement desfasurarea aplicatiilor in apropierea coastei sale de sud, acuzand Moscova ca, prin manevrele sale,…