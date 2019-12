Un important schimb de prizonieri intre Kiev si separatistii prorusi din estul Ucrainei era in curs de desfasurare duminica la amiaza, a anuntat presedintia ucraineana, citata de France Presse. "Procesul de eliberare a persoanelor detinute a inceput la punctul de control Maiorsk din regiunea Donetk", a postat pe Twitter presedintia fara sa dea detalii. In imaginile transmise in direct de presedintie, se puteau vedea doua autocare sosite din teritoriile separatiste pe un teren pazit de soldati ucraineni inarmati in apropierea satului Odradivka din zona controlata de Kiev, la aproximativ zece kilometri…