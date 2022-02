Ucraina a fost atacată de rachete rusești lansate din Belarus. Primarul Kievului: „Capitala e încercuită” Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Un gazoduct a fost lovit de un atac in al doilea cel mai mare oraș – Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor locali, rușii au intrat in oraș duminica dimineața, insa dupa pranz orașul era din nou sub control ucrainean. In capitala Kiev, forțele armate ale Ucrainei spun ca sunt in control. Un depozit petrolier de la sud de oraș a luat foc dupa ce a fost lovit de un atac. Kievul este incercuit, a anunțat primarul capitalei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

