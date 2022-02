Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a filmat din nou pe strazile Kievului, potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale sambata dimineața. Zelenski a transmis un mesaj video, sambata dimineata, pe Twitter, prin care transmite incredere, putere, si cere oamenilor sa nu creada stirile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut aceasta declarație in fața liderilor europeni in cadrul unei videoconferințe de joi, 24 februarie, potrivit unor surse citate de site-ul american Axios.„Ar putea fi ultima data cand ma vedeți in viața”, ar fi spus Zelenski in apelul video care a avut…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat astazi consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Podoliak a mai spus ca presedintele Zelenski…

- O impresionanta coloana de tancuri care poarta steagurile regiunilor separatiste din Donbas și pe cel al Rusiei se indreapta spre Mariupol, principalul port ucrainean de la Marea Azov. Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale ale Ucrainei. Orașul-port cu aproape 500.000 de locuitori din…

- „Principala noastra prioritate este sa avem grija de diplomatii rusi si de angajatii ambasadei si consulatelor generale. Pentru a le proteja vietile si siguranta, conducerea Rusiei a decis evacuarea personalului de la misiunile (diplomatice si consulare) din Ucraina, care va fi efectuata in viitorul…

- Generalul rus in rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii, afirma ca utilizarea fortei militare de catre Moscova impotriva Kievului va pune sub semnul intrebarii insasi existenta Rusiei ca stat, va invrajbi pentru totdeauna popoarele celor doua tari si va…

- Parlamentul Ucrainei a aprobat marti un proiect de lege care permite participarea fortelor straine la exercitii militare pe teritoriul sau in 2022, decizie susceptibila sa infurie Moscova, relateaza Reuters. Potrivit proiectului prezentat de presedintele Volodimir Zelenski, Ucraina intentioneaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat marți Germania ca impiedica livrarea de armament defensiv Kievului, de tipul armelor anti-drona și impotriva lunetiștilor, in plina perioada de tensiuni cu Moscova, suspectata ca ar pregati o invazie a Ucrainei, relateaza AFP.