- In timpul discuțiilor cu președintele Vladimir Zelenski de la Kiev, premierul ungar Viktor Orban a promovat ideea unui armistițiu urgent, care este inclus in toate „planurile de pace” proruse, dar nu a insistat asupra lui, relateaza Ukrainska Pravda.In declaratiile de presa facute dupa discutiile bilaterale…

- Kremlinul ameninta luni Statel Unite cu represalii - acuzandu-le de faptul ca ”omoara copii rusi”, la o zi dupa un atac ucrainean in Crimeea desfasurat, acuza Moscova, cu rachete americane, o noua escaladare intre cei doi rivali pe tema Ucrainei, relateaza AFP.Moscova considera ca Washingtonul a devenit…

- Imediat dupa victoria istorica a Romaniei cu Ucraina, scor 3-0, Gigi Becali (65 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat ca extrema stanga Florinel Coman se va transfera in cele din urma la Al Duhail, club cu care roș-albaștrii nu ajunsesera la un acord in urma cu aproximativ o luna. Florinel Coman…

- Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au anunțat ca au distrus o stație radio mobila R-416GM a armatei ruse, intrerupand comunicațiile dintre postul de comanda și unitațile de pe teren ale inamicului, fara a preciza momentul și locul atacului. Lovitura a fost surprinsa intr-o inregistrare video…

- Cetațeni ruși care fac parte din gruparea “Freedom of Russia Legion” au prezentat o donație de echipamente militare care urmeaza sa fie livrate armatei ucrainene. Evenimentul s-a desfașurat la Sofia, anunța, in ziua de 30 mai 2024, agenția de presa Novinite din Bulgaria. In fața faimoasei catedrale…

- Viceministrul ucrainean al Justiției, Olena Visoțka, a anunțat, marți, ca mai mult de 3.000 de condamnați au depus deja cereri de eliberare condiționata din inchisori pentru a se inrola in armata și a participa la apararea Ucrainei, relateaza Ukrainska Pravda.„Este vorba de mai mult de trei mii de oameni.…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, miercuri, 8 mai, o lege privind eliberarea anticipata condiționata a persoanelor de la executarea pedepsei pentru „participarea lor directa la apararea țarii, protecția independenței și integritații teritoriale a acesteia”, relateaza Ukrinform și Ukrainska Pravda.Proiectul…