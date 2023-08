Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 545. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca se intoarce acasa "cu un nou sprijin politic și noi acorduri”, dupa ce a incheiat astazi calatoria sa in Europa.

- Razboi in Ucraina, ziua 536. Volodimir Zelenski a cerut sprijin international pentru a forta Rusia sa faca pace. Presedintele ucrainean a multumit Romaniei si celorlalte tari care s-au alaturat declaratiei G7, pentru garantiile pentru tara sa.

- Germania consolideaza apararea antiaeriana a Ucrainei cu inca doua baterii de rachete Patriot, conform listei oficiale a ajutorului militar pentru Kiev actualizata saptamanal de guvernul german, informeaza joi dpa, potrivit Agerpres.Sistemele Patriot construite de SUA sunt deosebit de valoroase pentru…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat marti, intr-un discurs rostit in orasul lituanian Vilnius, ca Ucraina ar trebui sa devina membra a NATO, desi liderii statelor aliate au amanat o decizie in acest sens. „NATO ar oferi Ucrainei securitate, iar Ucraina ar face Alianta mai puternica”,…

- Noul premier bulgar pro-european Nikolai Denkov i-a promis lui Volodimir Zelenski, aflat joi in vizita la Sofia, asistența militara suplimentara pentru Ucraina, deși președintele Bulgariei, Rumen Radev, i-a spus omologului sau ca nu ii va da mai multe arme.

- Bilantul victimelor in urma atacului cu rachete din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei este in crestere, potrivit autoritatilor locale. Cel putin patru persoane au murit, intre care o fata de 17 ani, iar 47 au fost ranite, transmite CNN. Rachetele rusesti au lovit, marti, centrul aglomerat al orasului…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un interviu acordat cotidianului sud-coreean Chosun Ilbo, ca Ucrainei nu-i mai este frica de amenințarile nucleare ale Rusiei. In ceea ce priveste desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Republicii Belarus, Zelenski a remarcat…