Ucraina a destructurat o grupare care pregătea atacuri armate la ordinul Moscovei Ucraina a anuntat, marti, destructurarea unui grup care ar fi actionat la ordinele Moscovei si care pregatea atacuri armate pentru a “destabiliza” regiuni ale tarii, relateaza AFP. “Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva infrastructurilor”, a declarat intr-un comunicat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), afirmand ca grupul “era coordonat” de “serviciile speciale […] The post Ucraina a destructurat o grupare care pregatea atacuri armate la ordinul Moscovei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat marti ca a destructurat o grupare care actiona din ordinul Moscovei si pregatea atacuri armate cu scopul de a „destabiliza” regiuni ale tarii, relateaza AFP.

