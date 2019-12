Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press.

- Uniunea Europeana a criticat dur deschiderea traficului feroviar pe podul între Rusia și Peninsula Crimeea, cea mai lunga construcție de acest fel din Europa, informeaza Mediafax citând site-ul agenției Tass.Podul, pe care presa rusa îl numeste "constructia secolului"…

- In cadrul vizitei de lucru la Kiev, Prim-ministrul Ion Chicu a avut o ședința cu premierul Ucrainei, Oleksiy Honcharuk, unde au fost discutate subiecte precum tematica energetica, in special furnizarea gazelor naturale și tranzitarea acestora dupa data de 31 decembrie 2019, care depinde de ințelegerile…

- Jurnalistul NBC care a primit mesajele, Rich Shapiro, il intervievase pe Giuliani in ziua anterioara. Shapiro a descris cele doua mesaje ca fiind „ceea ce numim in mod colocvial drept mesaje din buzunar". Ambele inregistrari conțin discuții ale lui Giuliani cu persoane necunoscute. Timp de…

- "Astazi, ne vom supune unui test cu detectorul de minciuni", a declarat David Arakhamia, liderul grupului parlamentar prezidential Servitorul Poporului. Procedura prevazuta pentru miercuri seara urmeaza sa fie transmisa in direct, a precizat pe Facebook colegul sau Oleksandr Dubinski, care…

- De ani de zile, Federatia Rusa se afla in mijlocul unui proces de crestere a interconectarii cu Uniunea Europeana din punct de vedere energetic, proces facut chiar cu complicitatea unor tari precum Germania, Austria, Ungaria, Italia sau chiar Franta. In acelasi timp, se afla si intr-un proces de diversificare…

- Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Kurt Volker, a demisionat vineri, au anuntat surse familiare cu situația, potrivit Reuters. O plangere din partea u unui denuntator din cadrul comunitații de informații, care a fost publicata joi, l-a indicat pe…