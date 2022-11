Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, o racheta doborata de sistemul antiaerian ucrainean a cazut in extremitatea de nord a satului Naslavcea din Republica Moldova, aflat la granița cu Ucraina, transmite Ministerul de Interne de la Chișinau intr-un comunicat, noteaza G4Media. Nu sunt inregistrate victime, dar mai multe geamuri…

- 302 permise de sedere pentru cetatenii ucraineni au fost acordate de autoritatile romane in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul total al cetatenilor sositi la noi din tara vecina, incepand din 18 martie, a depasit 78.000. Ministerul de Interne mai anunta ca, de la inceperea conflictului din Ucraina,…

- Oamenii legii din Ucraina au descoperit 60 de cadavre in orașul eliberat Liman, din regiunea Donețk. Pana acum, au fost identificate 31 de cadavre, a anunțat, vineri, ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski, potrivit Korrespondent, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Atacul efectuat de forțele ruse unui convoi umanitar din orasul Zaporojie , soldat cu cel putin 30 de morti si aproape 90 de raniti, a fost efectuat cu rachete S-300 modernizate, care au o raza mult mai mare de actiune decat modelele mai vechi, a anunțat sambata ministrul de Interne al Ucrainei, Denis…

- Britanicul Tony Garnett, care și-a parasit soția și cei doi copii pentru Sofia Karkadim , 27 de ani, a rupt relația cu refugiata sosita din Ucraina, relateaza Daily Mail . Potrivit declarațiilor agentului de securitate, femeia ar avea probleme cu alcoolul, accese de furie necontrolata și nu se ințelegea…

- Multi dintre ucrainenii predati de catre Moscova Kievului intr-un important schimb de prizonieri de razboi au fost "torturati in mod brutal" in captivitate, acuza un oficial ucrainean de rang inalt, Kirilo Budanov (FOTO), relateaza AFP. "Multi dintre ei au fost torturati in mod brutal", a denuntat intr-o…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…