Ucraina a convenit cu Banca Mondială un împrumut de 90 de milioane de dolari pentru achiziţia de vaccinuri împotriva Covid-19 “Proiectul va furniza fonduri pentru achizitia de vaccinuri COVID-19 destinate populatiei din Ucraina, pe langa numarul de vaccinuri care au fost garantate in cadrul parteneriatului COVAX si GAVI”, a declarat ministerul intr-un comunicat. Ministerul nu a dezvaluit cate doze va putea cumpara tara care are 41 de milioane de locuitori. “Acest lucru va permite Ucrainei sa isi atinga obiectivul principal – acoperirea completa a vaccinarii a cel putin 20% din populatia tarii”, potrivit institutiei. Ucraina a ramas in urma celorlalte tari europene in campania sa de imunizare. Pana in prezent s-a bazat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

