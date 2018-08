Ucraina a comemorat bătălia de la Ilovaisk, cea mai sângeroasă din conflictul cu separatiştii proruşi Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri la Kiev pentru a le aduce un omagiu soldatilor ucraineni ucisi in 2014 la Ilovaisk, teatrul celei mai sangeroase batalii din conflictul cu separatistii prorusi din estul tarii, relateaza AFP.



Conform cifrelor oficiale oferite de autoritatile ucrainene, 366 de soldati au fost ucisi, peste 450 au fost raniti, 300 au fost luati prizonieri de separatisti si 84 au fost dati disparuti dupa ce au fost incercuiti de separatistii prorusi in acest oras din regiunea Donetk.



Kievul a afirmat ca rebelii au fost sprijiniti in aceasta batalie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

