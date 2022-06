Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut duminica mai multe arme si sanctiuni contra Moscovei de la tarile G7, reunite in summit in Bavaria Germania , in urma unei lovituri aeriene a Rusiei mai devreme in timpul diminetii asupra unui complex rezidential din apropierea centrului Kievului, relateaza France Presse si Reuters.Summitul…

- Liderii de la viitorul summit G7 din Germania vor anunta noi masuri menite sa exercite presiuni asupra Rusiei in legatura cu invazia sa in Ucraina, precum si noi angajamente pentru consolidarea securitatii europene, a declarat un oficial american de rang inalt, citat de The Guardian. Fii la…

- UPDATE 3 Consiliul Uniunii Europene a aprobat joi, cu unele amendamente, al saselea set de sanctiuni impotriva Rusiei, inclusiv embargoul petrolier partial, afirma surse politice de la Bruxelles. Noile sanctiuni si derogarile de care beneficiaza anumite tari au fost aprobate in unanimitate de ambasadorii…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rusii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei, Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Neagre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE discuta un compromis care ar permite adoptarea celui de

- Un conflict mondial ar putea incepe in cazul in care NATO nu va lua in calcul avertismentul Rusiei privind livrarea de arme din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca “sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”,…

- Germania va aproba oficial livrarea de sisteme antiaeriene Gepard catre Ucraina, a declarat marți, 26 aprilie, un deputat de rang inalt din unul din partidele coaliției de guvernare. Johannes Vogel, din Partidul Liber Democrat, a confirmat o informație a cotidianului Sueddeutsche Zeitung, potrivit careia…