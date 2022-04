Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut Bulgariei sa repare o parte din vehiculele militare grele in fabricile de armament, a declarat joi premierul bulgar Kiril Petkov, dupa ce s-a intalnit la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza Reuters.

- Premierul bulgar Kiril Petkov a lansat o campanie publica și le-a cerut conationalilor sai sa-și doneze salariul pe o luna unui fond pentru guvernul ucrainean, informeaza euractiv.com . „Cer fiecarui cetatean bulgar care vrea cu adevarat sa ajute Ucraina sa doneze un salariu, ca mine. Vorbele sunt…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba indeamna miercuri Bulgaria, in cursul unei vizite la Sofia, sa furnizeze cat mai rapid o asistenta militara Ucrainei, criticandu-i pe membrii Guvernului bulgar care nu vor sa-i livreze echipament, relateaza AFP. Autoritatile bulgare "stiu perfect care ne…

- Protestarii din centrul Sofiei solicita neutralitatea militara deplina a Bulgariei, referitor la razboiul din Ucraina. Protestatarii care s-au adunat in fata cladirii Adunarii Nationale de la Sofia cer demisia guvernului bulgar.

- Premierul Nicolae Ciuca participa astazi la Sofia, in Bulgaria, la o reuniune a sefilor de guvern ai statelor NATO din Europa de sud-est. Intalnirea are loc la scurt timp dupa summitul extraordinar al aliantei de la Bruxelles, iar tema centrala va fi legata tot de razboiul din Ucraina. Reunirea premierilor…

- SUA au acceptat sa ofere o companie de infanterie mecanizata Stryker pentru grupul tactic de lupta al Bulgariei, in cadrul eforturilor NATO de a-si consolida flancul estic dupa invazia Rusiei in Ucraina, a declarat premierul bulgar Kiril Petkov, sambata, relateaza Reuters.

- Bulgaria refuza ideea de a-și moderniza o serie de avioane militare in Rusia, așa cum se discuta inainte ca Rusia sa atace Ucraina. Este vorba de avioane de lupta MiG 29, produse in fosta URSS. Bulgaria se preocupa sa mențina in funcțiune aceste aeronave, intrucat aparate mai noi, de fabricație americana,…

- Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Viacheslav Volodin, a postat joi un mesaj halucinant pe canalul sau de Telegram, in ziua in care Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei, susținand ca ii considera pe ucraineni drept „un popor frate”, iar operațiunile militare ale Rusiei, „vizeaza exclusiv…