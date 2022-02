Ucraina a cerut asistență internațională pentru urgențe, sub amenințarea invaziei ruse - Anunțul NATO Ucraina se pregatește pentru "urgențe pe scara larga de natura diferita care pot afecta populația civila", a anunțat NATO, potrivit CNN .Centrul euroatlantic de coordonare a raspunsurilor la dezastre a primit marți o cerere de la Ucraina in acest sens, pentru asistența internaționala.Centrul EADRCC este principalul mecanism de raspuns civil de urgența pentru zona euro-atlantica.Ucraina a furnizat o lista detaliata de necesitați, in care a inclus camioane, buldozere, detectoare de substanțe chimice, echipamente pentru cautarea explozibililor, echipament de detectare termica, corturi, echipamente… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

