Ucraina a cedat la summitul de la Kiev. A promis UE că va reanaliza legea minorităților Ucrainenii s-au angajat sa discute cu Comisia de la Veneția și sa consulte minoritațile in chestiunea drepturilor minoritaților și legii minoritaților, așa cum reiese din declarația comuna UE – Ucraina, adoptata la summitul de la Kiev. Surse guvernamentale susțin ca paragraful privind minoritațile din declarația comuna a fost introdus ca urmare a demersurilor Romaniei, conform […] The post Ucraina a cedat la summitul de la Kiev. A promis UE ca va reanaliza legea minoritaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii s-au angajat sa discute cu Comisia de la Venetia si sa consulte minoritatile in chestiunea drepturilor minoritatilor si legii minoritatilor, asa cum reiese din declaratia comuna UE -Ucraina adoptata vineri la summitul UE-Ucraina.

- Ucraina s-a angajat sa consulte atat minoritațile naționale de pe teritoriul sau, cat și Comisia de la Veneția in chestiuni care privesc drepturile și legea minoritaților. Promisiunea este cuprinsa in declarația comuna adoptata vineri la summitul UE - Ucraina de la Kiev și a fost introdusa in document…

- Ucrainenii s-au angajat sa discute cu Comisia de la Veneția și sa consulte minoritațile in chestiunea drepturilor minoritaților și legii minoritaților, așa cum reiese din declarația comuna UE -Ucraina adoptata vineri la summitul UE-Ucraina. Surse guvernamentale susțin ca paragraful privind minoritațile…

- Imagini de la perchezițiile facute de anchetatorii ucraineni la fostul ministru adjunct al Apararii Oleksandr Mironiuk, intr-o ancheta privind fraudele in achizițiile facute de Ministerul Apararii din Ucraina, au devenit virale pe rețelele de socializare. Surse citate de publicația ucraineana Pravda…

- Rusia ar putea recurge la utilizarea Noviciok, o toxina folosita inca din anii ’70 pengtru eliminarea celor indezirabili regimului Putin. Mai multe surse guvernamentale au declarat pentru Politico ca Rusia și-a „actualizat” toxina Noviciok, pentru un eventual atac chimic in Ucraina. Politico citeaza…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Comisia de la Venetia a emis, vineri, Avizul de Urgenta cu privire la cele trei legi privind sistemul judiciar din Romania: Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Legea privind organizarea judiciara si Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor. Comisia apreciaza ca, in ansamblu,…

- Procurorii DIICOT fac percheziții luni dimineața la membrii unei grupari de traficanți de țigari din Ucraina. De la inceputul razboiului, aceștia și-ar fi extins activitatea și au ajutat mai mulți ucraineni sa intre ilegal in Romania, deși nu aveau voie sa iasa din țara lor, unde este mobilizare generala.…