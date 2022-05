Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sambata victoria tarii sale la Eurovision 2022 si a postat pe pagina sa de Facebook: „Curajul nostru impresioneaza lumea, muzica noastra cucereste Europa”, facand legatura cu invazia rusa, relateaza AFP. „Pentru a treia oara in istoria sa. Si, cred, nu ultima. Vom face tot posibilul sa-i primim intr-o zi pe participantii si invitatii Eurovision in orasul ucrainean Mariupol. Liber, pasnic, reconstruit!”, a adaugat el despre acest oras-port din sudul tarii ocupat de trupele ruse si distrus aproape in totalitate. „Multumesc Kalush Orchestra pentru…