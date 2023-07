Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 499. SUA intenționeaza sa anunțe, vineri, ca Pentagonul va trimite muniție cu dispersie ca parte a unui nou pachet de ajutor militar pentru Kiev, in valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari, potrivit unor oficiali americani

- Foști oficiali americani in domeniul securitații au avut convorbiri secrete cu figuri proeminente din Rusia, apropiate de Kremlin - și, in cel puțin unul dintre cazuri, cu șeful diplomației de la Moscova - cu scopul de a pune bazele unor negocieri potențiale pentru a pune capat

- Negocierile privind soluționarea conflictului militar din Ucraina ar putea fi reluate loc in iulie, informeaza postul de televiziune german ARD, citand surse anonime. Informația a fost preluata de mai multe portaluri de știri, invocandu-se date despre pretinse discuții secrete la Copenhaga. Se vehiculeaza…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, un aliat fidel al lui Vladimir Putin, a declarat miercuri, 14 iunie, ca nu exista niciun motiv pentru care Moscova sa nu distruga cablurile submarine de comunicatii ale inamicilor sai, avand in vedere ceea ce el a spus ca a fost complicitatea occidentala in aruncarea…

- Fortele ucrainene au obtinut unele succese in apropiere de Bahmut, dar au suferit pierderi „semnificative" de personal si echipamente grele, potrivit unor oficiali americani citati de CNN. Desi trupele de la Kiev au reusit sa-i depaseasca pe rusi in unele zone, au intampinat o rezistenta mai mare decat…

- Pregatirile pentru contraofensiva ale armatei ucrainene "se incheie", a afirmat ministrul apararii Oleksii Reznikov, in contextul in care Kievul afirma de mai multe luni ca vrea sa lanseze o operatiune pentru recucerirea teritoriilor ocupate in Est si...

- Un condamnat al Grupului Wagner a declarat pentru New York Times ca Wagner a recrutat prizonieri oferindu-le tratamente HIV. Un mercenar Wagner HIV-pozitiv a dezvaluit New York Times ca inchisorile rusești trateaza prizonierii seropozitivi cu medicamente ineficiente.

- Un tribunal din Rusia a condamnat un fost polițist pentru raspandirea de informații false despre armata in public, pentru ca a criticat razboiul din Ucraina in timpul unor convorbiri telefonice avute cu niște prieteni, noteaza The Guardian și Hotnews . Fostul ofițer, Semiel Vedel, a fost condamnat…