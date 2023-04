Ucraina a arătat limitele războiului cu drone Printre armele care se așteapta sa aiba un impact major in contraofensiva Ucrainei din primavara sau vara se numara tancurile Leopard și alte blindate occidentale. Dar cum ramane cu dronele, adevarate vedete in primele zile de razboi impotriva invadatorilor ruși? Se poate raspunde la acesta intrebare: acest conflict ilustreaza acum limitele dronelor pe campul de […] The post Ucraina a aratat limitele razboiului cu drone first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a trimis inca zece tancuri Leopard 2A4 in Ucraina, a declarat ministrul polonez al Apararii. In plus, Polonia incepe sa creeze un centru de reparatii pentru tancurile ucrainene Leopard, fiind o penurie de piese de schimb ce nu au mai fost produse de 20 de ani, transmite UNITED24MEDIA pe Telegram. …

- 51% dintre respondentii unui sondaj care a avut loc in german s-au declarat de acord cu afirmatia ca Germania participa la razboiul din Germania prin livrarea de arme armatei ucrainene si numai 37% au fost in dezacord, relateaza agenția germana DPA citata de Agerpres . In teorie, expertii in drept internationali…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE

- Razboi in Ucraina, ziua 350. Germania, Olanda si Danemarca intentioneaza sa furnizeze Ucrainei aproximativ 100 de tancuri de tip Leopard 1, de fabricatie germana, in cadrul eforturilor de asistenta pentru a respingerea invaziei militare ruse.

- Liderul de la Kremlin a declarat, totodata, ca Rusia este sigura ca va fi victorioasa in Ucraina, așa cum a fost și in urma cu 80 de ani.EVladimir Putin a spus ca Rusia se confrunta din nou cu Germania, criticand promisiunea Berlinului de a livra tancuri Leopard 2 pentru a sprijini Ucraina pe campul…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a comparat lupta de astazi impotriva Ucrainei și a aliaților sai occidentali cu victoria Rusiei impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, intr-un discurs care a marcat 80 de ani de la batalia decisiva de la Stalingrad, relateaza The Guardian…

- Armata rusa a anunțat sambata ca a ”ocupat linii și poziții mai avantajoase” in timpul unei ofensive lansate in regiunea ucraineana Zaporojie. De asemenea, trupele ruse continua asaltul asupra pozițiilor ucrainene din apropiere de Bahmut și Soledar, din regiunea Donețk, potrivit ministerului ucrainean…

- Polonia este gata sa livreze Ucrainei o companie de tancuri Leopard cerute de Kiev, in cadrul unei coalitii internationale, a declarat miercuri presedintele polonez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „O companie de tancuri de asalt Leopard (14 blindate) va fi transmisa in cadrul unei coalitii care…