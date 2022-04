Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de automobile pe piata din Rusia s-au prabusit luna trecuta, dupa ce invadarea Ucrainei a afectat rubla iar multi constructori auto straini au decis sa suspende activitatile din aceasta tara, astfel ca reprezentantele auto s-au golit, transmite Bloomberg.

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko i-a cerut lui Boris Johnson sa nu compare votul britanic pentru Brexit cu lupta țarii sale împotriva Rusiei, spunând ca „zero” cetațeni au murit din cauza deciziei de a parasi Uniunea Europeana, relateaza The Guardian cu referire…

- Uniunea Europeana discuta interzicerea exporturilor de automobile de peste 50.000 de euro in Rusia in cadrul celui mai recent pachet de sancțiuni, informeaza Bloomberg , care citeaza doi diplomați aflați la curent cu discuțiile. Sancțiunea propusa, care ar putea fi aprobata in cursul zilei de luni…

- Drona care a plecat din Ucraina și s-a prabușit in capitala croata Zagreb, fara a face victime, a trecut peste Romania timp de trei minute iar „evoluția” in spațiul aerian național nu a permis utilizarea altor masuri, a transmis MApN. „Cu privire la informațiile referitoare la evoluția in spațiul aerian…

- MApN a confirmat ca o drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene a fost in spatiu aerian national pentru o perioada de timp foarte scurta, sub trei minute. Ulterior, aceasta s-a prabusit intr-un parc al capitalei croate Zagreb. „Cu privire la informațiile…

- Parlamentul European a adoptat, marti, 1 martie 2022, o rezolutie cu referire la Ucraina, in care cere acordarea statului de tara candidata la UE si continuarea eforturilor pentru integrarea Ucrainei in piata unica. De asemenea, se cer noi sanctiuni pentru Rusia si eliminarea Belarus din Sistemul…

- Decizia de deconectare a Rusiei de la sistemul global de plati interbancare SWIFT va fi luata in cateva zile, a declarat sambata, 26 februarie, pentru Reuters, un guvernator al unei banci centrale din zona euro, scrie Agerpres.„SWIFT este doar o chestiune de timp, de foarte scurt timp, de ordinul zilelor”,…

- Marea Britanie ar vrea ca Rusia sa fie deconectata de la sistemul global de plati interbancare SWIFT si va încerca în continuare sa îi convinga pe partenerii sai reticenti sa ia o astfel de masura, a declarat vineri ministrul Apararii de la Londra, Ben Wallace, în timp ce…