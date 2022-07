Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a recoltat deja 6,5 milioane de tone din noua sa recolta, a anuntat vineri premierul Denis Smigal, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Guvernul a decis alocarea unui buget de 100 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor pe care institutiile statului roman le-au facut cu refugiatii din Ucraina, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Guvernul a luat decizia ca un buget de 100 de milioane…

- Spania va introduce, temporar, taxe pe banci si companiile din energie, care ar urma sa genereze venituri de aproximativ sapte miliarde de euro in 2023-2024, bani care vor finanta politicile destinate sa ii ajute pe spanioli sa faca fata cresterii preturilor la energie si inflatiei, a declarat marti…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter , potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul unei convorbiri telefonice, ca intreaga comunitate internationala „este in spatele Ucrainei” si ca armata ucraineana mai poate inca ‘recupera’ teritoriul capturat recent de Rusia, relateaza EFE…

- „Impactul razboiului asupra securitații alimentare, energiei și finanțelor este sistemic, grav și accelerat. Razboiul din Ucraina trebuie sa se termine”. Declarația ii aparține secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care a mai precizat ca 1,6 miliarde de oameni de pe toata planeta sunt afectați…

- Ucraina incearca cu disperare sa isi exporte stocurile mari de cereale pe cale rutiera, feroviara si fluviala pentru a evita o criza alimentara mondiala dar nu are nicio sansa sa isi atinga obiectivele daca Rusia nu ridica blocada asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra, a declarat joi un oficial…

- Marea Britanie a anuntat sambata ca va oferi sprijin si ajutor militar Ucrainei in valoare de 1,3 miliarde de lire sterline, comunicand acest angajament suplimentar inaintea reuniunii video de duminica a liderilor G7 cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Premierul Johnson…