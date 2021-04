Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala din Ucraina.Legea, aprobata de parlament in martie, permite o intarire semnificativa a fortelor armate in contextul escaladarii tensiunilor cu Rusia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Aceasta va face posibila suplimentarea rapida a unitatilor militare…

- „Exista un risc de escaladare prin desfasurarea a 150.000 de militari rusi la frontiera cu Ucraina. Este vorba despre desfasurarea cea mai masiva la care am asistat vreodata. Este ingrijorator”, a declarat Borrell dupa incheierea reuniunii CAE, fara a oferi detalii despre sursa acestor informatii,…

- Ministrul ucrainean de externe a declarat joi ca Rusia amenința deschis Ucraina cu distrugerea în contextul îngrijorarilor tot mai mari privind masarea de trupe rusești la granița Ucrainei, relateaza AFP și Barrons.Ministrul de externe Dmitro Kuleba a declarat în timpul unei…

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Angela Merkel au convenit miercuri intr-un interviu telefonic sa solicite Rusiei sa reduca numarul trupelor sale desfasurate la granita cu Ucraina, pe masura ce situatia de pe teren se tensioneaza, informeaza AFP si Reuters. Cei doi lideri au fost…

- Ucraina a avertizat miercuri ca Rusia intentioneaza sa depoziteze arme nucleare în regiunea Crimeea, anunța Reuters și US News, potrivit Mediafax.„Infrastructura din Crimeea este pregatita pentru potentiala stocare de arme nucleare. Prezenta munitiei nucleare în Peninsula Crimeea…

- Rusia a desfasurat între 15.000 si 25.000 de militari în peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri însarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, în cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare…

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. Promisiunile SUA de a susține Kievul in situația cu Donbasul sunt deșarte, susține fostul consilier al ministrului Apararii din administrația Trump, Douglas Macgregor, intr-un articol semnat pentru The American Conservative, citat de RIA Novosti. In opinia acestuia,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca prima sa întrebare pentru noul președinte american Joe Biden ar fi de ce țara sa nu este înca membra a NATO, scrie AFP."Domnule președinte, de ce nu suntem înca în NATO?", a întrebat Zelenski, într-un…