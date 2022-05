Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac de Externe Alexander Schallenberg se opune acordarii Ucrainei statutului de tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, transmite AFP. Schallenberg considera ca este necesar ca UE sa-si consolideze relatiile cu Ucraina, insa nu printr-o aderare, ci prin mai multa ”flexibilitate”.…

- Primaria orasului Mariupol a denuntat miercuri evacuarea fortata spre Rusia a unei maternitati din acest oras asediat din sud-estul Ucrainei, unde o alta maternitate a fost bombardata de forțele pe 9 martie, potrivit The Mosow Times. Primaria a anunțat, miercuri, pe Telegram ca „peste 70 de persoane,…

- Trupele ruse si persoane inarmate au luat parte recent la un videoclip de propaganda postat pe canalul de stiri pro-rus Telegram. In videoclip, participantii scriu pe un drapel ucrainean ca Melitopol nu mai face parte din Ucraina si se afirma ca a fost trimis ulterior lui Volodimir Zelenski, relateaza…

- Militarii susțin ca liniile frontului sunt "practic inghetate", in timp ce invazia rusa intra in cea de-a doua luna, a declarat Oleksii Arestovici, unul din consilierii presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.Cateva unitati militare s-au retras in spatele frontierei ruse dupa ce au pierdut mai mult…

- Un bombardament rusesc asupra unui centru medical din Harkov, în estul Ucrainei, s-a soldat cu patru morti si cel putin trei raniti, a anuntat vineri politia regionala din acest oras, al doilea ca marime al tarii, citata de AFP. „Sapte civili au fost raniti, dintre care patru…

- Olena Zelenska, 44 de ani, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, și-a deschis un canal pe Telegram, serviciul de mesagerie instanta, unde posteaza informații actualizate și verificate despre razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, a notat publicația Ukrainska Pravda . „Cum sa acționezi și…

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…