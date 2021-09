Ucraina: 3 soldați au fost uciși și alți 10 răniți în confruntările cu separatiștii proruși Trei soldați ucraineni au fost ucisi, iar alti zece au fost raniti, pe linia frontului cu separatistii prorusi, în estul tarii, în weekend, a anuntat armata, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro



Potrivit unui bilant întocmit de AFP din surse oficiale, cel putin 53 de militari ucraineni au fost ucisi de la începutul anului, dupa ce anul trecut au fost ucisi 50.



În rândul separatistilor, peste 30 de combatanti au fost declarati morti din ianuarie încoace.



