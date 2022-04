Stiri pe aceeasi tema

- O noua groapa comuna cu zeci de civili ucraineni a fost descoperita sambata in Buzova, un sat eliberat situat in apropiere de capitala Kiev, care timp de saptamani a fost ocupat de fortele rusesti, a declarat un oficial local citat duminica de Reuters. Taras Didici, seful comunitatii Dmitrivka, care…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, acuza Rusia ca blocheaza accesul umanitar la Mariupol pentru a ascunde „miile” de victime din orasul asediat din sud-estul Ucrainei, care este in continuare ținta atacurilor si bombardamentelor. „Cred ca unul dintre motivele principale pentru care nu putem…

- Rusia blocheaza accesul umanitar la Mariupol pentru a ascunde miile de victime din acest oras asediat din sud-estul Ucrainei asupra caruia continua atacurile si bombardamentele, a afirmat miercuri presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de AFP.„Cred ca unul dintre motivele principale pentru…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a sustinut miercuri ca aliatii straini trebuie sa impuna sanctiuni maxime Rusiei si sa furnizeze Ucrainei toate armele de care are nevoie pentru a preveni raspandirea razboiului la alte tari, informeaza Reuters. ”Singura modalitate de a impiedica raspandirea…

- UNICEF a anunțat ca jumatate din totalul copiilor ucraineni au fost stramutați, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Euronews. Este vorba despre aproximativ 4,3 milioane de copii stramutați, de la inceputul razboiului, adica mai mult de jumatate din populația de copii din Ucraina, estimata la…

- In total, 97 de copii au fost uciși de la inceputul razboiului, a declarat, marți, in fața parlamentului canadian președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care le-a cerut aliaților Kievului sa-și intareasca ajutorul lor, transmite bfmtv. ”Rușii au ucis deja 97 de copii”, bombardand ”școli, spitale,…

- Ucrainenii din orașul Melitopol au primit pliante de la Vladimir Putin. Despre aceasta scrie Radio Svoboda. Potrivit acestora, Putin le promite cetațenilor ”pace și securitate”, iar pe soldații ucraineni îi îndeamna sa depuna jos armele, potrivit Safenews.md. „Dragi…

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…